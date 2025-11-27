Advertisement

"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيليّ على وادي البياض بين بلدتيّ المجدل وحولا

27-11-2025 | 12:02
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف حولا
lebanon 24
27/11/2025 21:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف احراج بلدة يارون بـ 3 قذائف
lebanon 24
27/11/2025 21:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيرة استهدفت سيارة في وادي نحلة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم
lebanon 24
27/11/2025 21:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدفُ مناطق حدودية لبنانية لاسيما بين ميس الجبل وحولا
lebanon 24
27/11/2025 21:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
14:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة

أيضاً في أخبار عاجلة
14:01 | 2025-11-27
13:56 | 2025-11-27
13:48 | 2025-11-27
13:35 | 2025-11-27
13:27 | 2025-11-27
13:22 | 2025-11-27
