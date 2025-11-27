Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية: لم توافق إسرائيل بعد على الانتقال إلى المرحلة 2 وذلك لعدم إعادة بقية جثث المحتجزين

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:27
منظمة التحرير الفلسطينية للحدث: إسرائيل تختلق الأعذار لعدم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
27/11/2025 23:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الحرب وإعادة بقية جثث الأسرى المحتجزين في غزة
lebanon 24
27/11/2025 23:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سمحت لممثل عن حماس بدخول "المنطقة الصفراء" برفقة فريق من الصليب الأحمر للبحث عن جثث محتجزين
lebanon 24
27/11/2025 23:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: 6 جثث لمختطفين 5 منهم إسرائيليون وواحدة لجنسية أخرى لا تزال محتجزة في قطاع غزة
lebanon 24
27/11/2025 23:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
