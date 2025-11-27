Advertisement

بن غفير: أدعم الجنود الذين أطلقوا النار على إرهابيين خرجوا من مبنى في جنين وقد تصرفوا كما هو متوقع منهم تماما

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:45
