Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: قلقون جداً من الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني (ألحدث)

Lebanon 24
27-11-2025 | 13:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: قلقون جدا من الوضع في الفاشر
lebanon 24
27/11/2025 23:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: قلقون إزاء البرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
27/11/2025 23:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: قلقون إزاء تكثيف الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان
lebanon 24
27/11/2025 23:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا هاتفيا الأوضاع في قطاع غزة والبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار في سوريا
lebanon 24
27/11/2025 23:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:16 | 2025-11-27
16:10 | 2025-11-27
15:52 | 2025-11-27
15:49 | 2025-11-27
15:48 | 2025-11-27
15:47 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24