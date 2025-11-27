Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: وزارة الأمن الداخلي أكدت أن المشتبه به مواطن أفغاني نقلته الإدارة السابقة إلى البلاد

Lebanon 24
27-11-2025 | 18:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية مانشستر: نعتقد مقتل المشتبه به في تنفيذ عملية طعن خارج كنيس يهودي
lebanon 24
28/11/2025 03:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أي بي سي عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون: المشتبه به حصل على اللجوء في نيسان 2025 في ظل إدارة ترامب
lebanon 24
28/11/2025 03:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيري أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 11 بجروح
lebanon 24
28/11/2025 03:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة كفرصير - قضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن بجروح
lebanon 24
28/11/2025 03:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2025-11-27
18:55 | 2025-11-27
18:48 | 2025-11-27
18:44 | 2025-11-27
18:42 | 2025-11-27
18:39 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24