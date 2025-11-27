Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سأنهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في الولايات المتحدة

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي: لا نكشف جميع التفاصيل حول مناقشاتنا مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2025 09:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: نثق بالولايات المتحدة وبأن ترامب يريد إنهاء هذه الحرب
lebanon 24
28/11/2025 09:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الاميركي يوافق على إنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة
lebanon 24
28/11/2025 09:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية كوبا: الولايات المتحدة تسعى لإسقاط الحكومة في فنزويلا بالقوة في خطوة بالغة الخطورة وغير مسؤولة
lebanon 24
28/11/2025 09:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:49 | 2025-11-28
02:48 | 2025-11-28
02:44 | 2025-11-28
02:35 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24