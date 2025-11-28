24
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 عسكريين بينهم 3 حالتهم خطيرة خلال اشتباكات بيت جن السورية
28-11-2025
00:33
الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 ضباط وجنود خلال عملية الاعتقال في بيت جن السورية بجروح مختلفة
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 ضباط وجنود خلال عملية الاعتقال في بيت جن السورية بجروح مختلفة
28/11/2025 09:55:25
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيرة خلال اشتباكات في بيت جن السورية
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيرة خلال اشتباكات في بيت جن السورية
28/11/2025 09:55:25
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيّرة خلال اشتباكات في بيت جن السورية
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والطائرات المسيّرة خلال اشتباكات في بيت جن السورية
28/11/2025 09:55:25
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي انسحب إلى أطراف بلدة بيت جن السورية بعد ساعتين من الاشتباكات
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي انسحب إلى أطراف بلدة بيت جن السورية بعد ساعتين من الاشتباكات
28/11/2025 09:55:25
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: استعددنا لعملية بيت جن منذ شهر ففيها بنية تحتية إرهابية واسعة
02:49 | 2025-11-28
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: استعددنا لعملية بيت جن منذ شهر ففيها بنية تحتية إرهابية واسعة
02:49 | 2025-11-28
28/11/2025 02:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: العملية في بيت جن بريف دمشق استثنائية نظرا لحجم الإصابات بين الجنود
02:48 | 2025-11-28
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: العملية في بيت جن بريف دمشق استثنائية نظرا لحجم الإصابات بين الجنود
02:48 | 2025-11-28
28/11/2025 02:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون العربي: جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه طوباس شمالي الضفة الغربية
02:44 | 2025-11-28
Lebanon 24
التلفزيون العربي: جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه طوباس شمالي الضفة الغربية
02:44 | 2025-11-28
28/11/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: 5 من القتلى في الهجمات الإسرائيلية على بلدة بيت جن من عائلة واحدة
02:35 | 2025-11-28
Lebanon 24
إعلام سوري: 5 من القتلى في الهجمات الإسرائيلية على بلدة بيت جن من عائلة واحدة
02:35 | 2025-11-28
28/11/2025 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
02:34 | 2025-11-28
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
02:34 | 2025-11-28
28/11/2025 02:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
09:29 | 2025-11-27
27/11/2025 09:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
02:49 | 2025-11-28
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: استعددنا لعملية بيت جن منذ شهر ففيها بنية تحتية إرهابية واسعة
02:48 | 2025-11-28
إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: العملية في بيت جن بريف دمشق استثنائية نظرا لحجم الإصابات بين الجنود
02:44 | 2025-11-28
التلفزيون العربي: جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه طوباس شمالي الضفة الغربية
02:35 | 2025-11-28
إعلام سوري: 5 من القتلى في الهجمات الإسرائيلية على بلدة بيت جن من عائلة واحدة
02:34 | 2025-11-28
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
02:34 | 2025-11-28
الوكالة السورية للأنباء: فرق من الدفاع المدني وسيارتا إسعاف دخلت إلى بلدة بيت جن بريف دمشق لنقل الشهداء وإسعاف المصابين
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 09:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
