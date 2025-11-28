25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
3
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الإخبارية السورية: مقتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف إسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق ولا يزال هناك قتلى وجرحى عالقون تحت الأنقاض
Lebanon 24
28-11-2025
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإخبارية السورية: أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض في بيت جن بفعل القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
الإخبارية السورية: أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض في بيت جن بفعل القصف الإسرائيلي
28/11/2025 12:07:19
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة القتلى الى 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال في بيت جن بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي (سكاي نيوز)
28/11/2025 12:07:19
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: العدوان الإسرائيلي على بيت جن أسفر عن 10 قتلى وإصابة آخرين
Lebanon 24
الإخبارية السورية: العدوان الإسرائيلي على بيت جن أسفر عن 10 قتلى وإصابة آخرين
28/11/2025 12:07:19
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: 9 قتلى جراء الاشتباك مع قوات إسرائيلية ببيت جن في ريف دمشق
Lebanon 24
إعلام سوري: 9 قتلى جراء الاشتباك مع قوات إسرائيلية ببيت جن في ريف دمشق
28/11/2025 12:07:19
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية التركي: يجب أن تنهض سوريا وتتعافى مجددا
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب أن تنهض سوريا وتتعافى مجددا
04:57 | 2025-11-28
28/11/2025 04:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
04:56 | 2025-11-28
28/11/2025 04:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية تركيا: على الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح فصول الانضمام وينبغي أن تكون العلاقات معنا طبيعية
Lebanon 24
وزير خارجية تركيا: على الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح فصول الانضمام وينبغي أن تكون العلاقات معنا طبيعية
04:55 | 2025-11-28
28/11/2025 04:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: نعمل على تعزيز التعاون مع تركيا خاصة في مجال الأمن
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: نعمل على تعزيز التعاون مع تركيا خاصة في مجال الأمن
04:54 | 2025-11-28
28/11/2025 04:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها
04:53 | 2025-11-28
28/11/2025 04:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:57 | 2025-11-28
وزير الخارجية التركي: يجب أن تنهض سوريا وتتعافى مجددا
04:56 | 2025-11-28
وزير الخارجية التركي: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
04:55 | 2025-11-28
وزير خارجية تركيا: على الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح فصول الانضمام وينبغي أن تكون العلاقات معنا طبيعية
04:54 | 2025-11-28
وزير الخارجية الألماني: نعمل على تعزيز التعاون مع تركيا خاصة في مجال الأمن
04:53 | 2025-11-28
وزير الخارجية التركي: نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها
04:52 | 2025-11-28
سامي الجميل: نؤكد ان لبنان هدفه العيش بسلام وطي صفحة الدماء وبناء وطن ينعم به اللبنانييون بالاستقرار الذي يستحقونه بعد 60 عاما من الازمات
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 12:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24