إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: استعددنا لعملية بيت جن منذ شهر ففيها بنية تحتية إرهابية واسعة

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:49
الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 ضباط وجنود خلال عملية الاعتقال في بيت جن السورية بجروح مختلفة
lebanon 24
28/11/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية لاعتقال مشتبهين من تنظيم "الجماعة الإسلامية" في بيت جن بسوريا
lebanon 24
28/11/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية في بيت جن بريف دمشق ويقول إنه اعتقل جميع المطلوبين
lebanon 24
28/11/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقال جميع المطلوبين في بيت جن السورية خلال العملية فجر اليوم
lebanon 24
28/11/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
