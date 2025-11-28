Advertisement

أخبار عاجلة

البابا لاوون من دار المسنين في اسطنبول: كلمة "مسنّ" توشك على أن تفقد معناها الحقيقي ففي سياقات اجتماعية كثيرة حيث يهيمن منطق الفعالية والمادية فُقد معنى احترام المسنين

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون من دار المسنين في إسطنبول: أشكر هذه الدار التي تستقبل بإسم الأخوة المسنين وهذا ليس أمرًا سهلًا فهو يتطلب الكثير من الصبر والصلاة
lebanon 24
28/11/2025 12:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا إلى دار المسنين في اسطنبول
lebanon 24
28/11/2025 12:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تزور دار رعاية المسنّين والجمعيات اللبنانية في أستراليا قبل عودتها إلى لبنان
lebanon 24
28/11/2025 12:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: ما حصل مجزرة واجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت
lebanon 24
28/11/2025 12:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:57 | 2025-11-28
04:56 | 2025-11-28
04:55 | 2025-11-28
04:54 | 2025-11-28
04:53 | 2025-11-28
04:52 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24