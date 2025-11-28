إذاعة الجيش الإسرائيلي: جهاز "الشاباك" فتح تحقيقًا بحق الجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على الشابَّيْن الفلسطينيَّيْن في جنين في الضفة الغربية

Lebanon 24