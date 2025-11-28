Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قضينا على أكثر من 30 مسلحا حاولوا الفرار من أنفاق رفح

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:51
