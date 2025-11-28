Advertisement

وزير الخارجية التركي: نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها

Lebanon 24
28-11-2025
الخارجية الأردنية: نؤكد دعمنا لسوريا في جهود إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها
وزير الخارجية المصري: أكدنا دعم مصر للبنان وضرورة وقف كافة خروقات إسرائيل لسيادته ووحدة أراضيه
الخارجية السورية: وزير خارجية ألمانيا أكد دعمه لوحدة وسيادة سوريا واستعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدتها وضمان ألا تشكل تهديدا لدول الجوار
