Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا تؤكد التزام الأمم المتحدة الثابت بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا: يجب رفع العقوبات على نطاق أوسع وأسرع عن سوريا لإعطاء المرحلة الانتقالية فرصة للنجاح
lebanon 24
28/11/2025 19:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة صمويل مونكادا: يجب الموافقة على قرار من مجلس الأمن يلتزم فيه جميع الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة باحترام سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الفنزويلية
lebanon 24
28/11/2025 19:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة: تأكيد على استمرار التعاون
lebanon 24
28/11/2025 19:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: موقفنا ثابت بدعم وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها
lebanon 24
28/11/2025 19:02:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:01 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:00 | 2025-11-28
11:59 | 2025-11-28
11:58 | 2025-11-28
11:58 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24