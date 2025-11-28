Advertisement

تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق (سانا)

28-11-2025 | 06:29
الإخبارية السورية: استمرار تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في أجواء بلدة بيت جن بريف
lebanon 24
28/11/2025 19:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إصابة جنود بكمين لدورية للجيش في بيت جن بريف دمشق
lebanon 24
28/11/2025 19:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية في بيت جن بريف دمشق ويقول إنه اعتقل جميع المطلوبين
lebanon 24
28/11/2025 19:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة تابعة للجيش اللبناني في سماء البقاع
lebanon 24
28/11/2025 19:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

12:02 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:00 | 2025-11-28
11:59 | 2025-11-28
11:58 | 2025-11-28
