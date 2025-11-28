Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين: حادثة "بيت جن" تُظهر أنه لا يمكن التوصل لاتفاق مع سوريا في الوقت الحالي بسبب عدم استقرارها

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
lebanon 24
28/11/2025 19:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
lebanon 24
28/11/2025 19:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة
lebanon 24
28/11/2025 19:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: كمين لدورية إسرائيلية في بيت جن بريف دمشق
lebanon 24
28/11/2025 19:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:02 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:00 | 2025-11-28
11:59 | 2025-11-28
11:58 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24