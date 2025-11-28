24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين: حادثة "بيت جن" تُظهر أنه لا يمكن التوصل لاتفاق مع سوريا في الوقت الحالي بسبب عدم استقرارها
28-11-2025
06:33
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
28/11/2025 19:03:29
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
28/11/2025 19:03:29
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: احتمال أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الليلة
28/11/2025 19:03:29
يديعوت أحرونوت: كمين لدورية إسرائيلية في بيت جن بريف دمشق
يديعوت أحرونوت: كمين لدورية إسرائيلية في بيت جن بريف دمشق
28/11/2025 19:03:29
قاسم: إن معركة "أولي البأس" كان مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو ولكنها عزيزة وتمتلك إرادة وشجاعة وإيمان بالله وثقة بالنصر في مقابل جبروت إسرائيل أميركي عالمي إجرامي ووحشي وطاغوتي
قاسم: إن معركة "أولي البأس" كان مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو ولكنها عزيزة وتمتلك إرادة وشجاعة وإيمان بالله وثقة بالنصر في مقابل جبروت إسرائيل أميركي عالمي إجرامي ووحشي وطاغوتي
12:02 | 2025-11-28
قاسم: إسرائيل قتلت قياداتنا وقتلت الناس والمجاهدين ودمرت البيوت وكل ذلك من أجل إنهاء المقاومة لكنها لن تتمكن من ذلك
قاسم: إسرائيل قتلت قياداتنا وقتلت الناس والمجاهدين ودمرت البيوت وكل ذلك من أجل إنهاء المقاومة لكنها لن تتمكن من ذلك
12:01 | 2025-11-28
قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا
قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا
12:01 | 2025-11-28
قاسم: هناك انسحاب إسرائيلي يجب أن يتم كما أن العدوان يجب أن يتوقف في حين أنه يجب الإفراج عن الأسرى
قاسم: هناك انسحاب إسرائيلي يجب أن يتم كما أن العدوان يجب أن يتوقف في حين أنه يجب الإفراج عن الأسرى
12:00 | 2025-11-28
قاسم: اتفاق وقف اطلاق النار هو مرحلة جديدة تحملت فيه الدولة مسؤولية أن تُخرج إسرائيل وأن تنشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني
قاسم: اتفاق وقف اطلاق النار هو مرحلة جديدة تحملت فيه الدولة مسؤولية أن تُخرج إسرائيل وأن تنشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني
11:59 | 2025-11-28
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً?
14:30 | 2025-11-27
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
قاسم: إن معركة "أولي البأس" كان مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو ولكنها عزيزة وتمتلك إرادة وشجاعة وإيمان بالله وثقة بالنصر في مقابل جبروت إسرائيل أميركي عالمي إجرامي ووحشي وطاغوتي
12:02 | 2025-11-28
قاسم: إسرائيل قتلت قياداتنا وقتلت الناس والمجاهدين ودمرت البيوت وكل ذلك من أجل إنهاء المقاومة لكنها لن تتمكن من ذلك
12:01 | 2025-11-28
قاسم: حصل الاتفاق لأننا صمدنا ولأننا أقوياء بمشروعنا وإيماننا وإرادتنا وشعبنا
12:01 | 2025-11-28
قاسم: هناك انسحاب إسرائيلي يجب أن يتم كما أن العدوان يجب أن يتوقف في حين أنه يجب الإفراج عن الأسرى
12:00 | 2025-11-28
قاسم: اتفاق وقف اطلاق النار هو مرحلة جديدة تحملت فيه الدولة مسؤولية أن تُخرج إسرائيل وأن تنشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني
11:59 | 2025-11-28
قاسم: لقد استطعنا منع العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها انهاء المقاومة والقضاء عليها بشكل نهائي
11:58 | 2025-11-28
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
