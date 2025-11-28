Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الفلسطينية: نطالب واشنطن بتدخل فوري وحازم لإجبار إسرائيل على وقف حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب ضد الفلسطينيين
lebanon 24
28/11/2025 19:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نطالب برفع القيود الإسرائيلية على إدخال البيوت المؤقتة لغزة
lebanon 24
28/11/2025 19:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وما يهمنا الآن هو الوقف الفوري للنار بغزة
lebanon 24
28/11/2025 19:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: نطالب بموقف لبناني حازم ضد الاعتداءات
lebanon 24
28/11/2025 19:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:02 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:00 | 2025-11-28
11:59 | 2025-11-28
11:58 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24