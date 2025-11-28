Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استمرار الإنتهاكات الإجرامية الإسرائيلية على الأراضي السورية يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الاستقرار والأمن بالمنطقة

Lebanon 24
28-11-2025 | 10:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: الممارسات الإسرائيلية الخطيرة تفاقم التوتر وتقوض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
28/11/2025 19:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحّب بخطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة
lebanon 24
28/11/2025 19:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: نثمن جهود ترمب والدعم القطري والمصري والتركي للتوصل لاتفاق غزة
lebanon 24
28/11/2025 19:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: إجراءات إسرائيل الاستيطانية تدل على استمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
lebanon 24
28/11/2025 19:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:06 | 2025-11-28
12:05 | 2025-11-28
12:04 | 2025-11-28
12:04 | 2025-11-28
12:03 | 2025-11-28
12:02 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24