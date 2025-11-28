قاسم: طبطبائي كان شخصية مميزة بالإيمان والأخلاق والجهاد والتنظيم والدقة والاستراتيجية في طريقة تفكيره والخطوات العملية التي استطاع إنجازها والعمل في ساحة الجهاد والتهيئة لمستقبل المواجهة والعمل ضد العدو الإسرائيليّ

Lebanon 24