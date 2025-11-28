Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: الأولوية هي للسيادة والتحرير والمقاومة حاضرة وقوية كالجبال الصامدة أمام الرياح العاتية

Lebanon 24
28-11-2025 | 12:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول "حزب الله" في البقاع: مجتمع المقاومة حاضر للتحدي
lebanon 24
29/11/2025 01:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
29/11/2025 01:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: على اسرائيل أن تنفذ الاتفاق بعدما نفذه لبنان وأي اتفاق جديد هو تبرئة لها وفتح الباب أمام اعتداءات جديدة والمقاومة هي قوة للبنان يجب الحفاظ عليها
lebanon 24
29/11/2025 01:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: في سنة 2000 أخرجت المقاومة إسرائيل من لبنان بعد 22 سنة من الاحتلال وهنا تحقق الردع بـ"التحرير"
lebanon 24
29/11/2025 01:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:55 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:48 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:23 | 2025-11-28
18:22 | 2025-11-28
18:07 | 2025-11-28
17:55 | 2025-11-28
17:48 | 2025-11-28
17:45 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24