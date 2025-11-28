الراعي: لبنان بطبيعته حيادي و"هذا ليس مطلبي الشخصي" وهو يحتاج الى اعتراف من الامم المتحدة والحياد لا يعني الاكتفاء بالمراقبة بل يتطلب القيام بدور فاعل في الحوار

