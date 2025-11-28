Advertisement

أخبار عاجلة

القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوربي لدى سوريا: نطالب إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها وندين أي تدخل عسكري أجنبي

Lebanon 24
28-11-2025 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع التركية: موقفنا ثابت بدعم وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها
lebanon 24
29/11/2025 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القاهرة تحذر من التدخلات في سوريا وتطالب باحترام سيادتها
lebanon 24
29/11/2025 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا: التطورات الأخيرة في بلدة بيت جن بريف دمشق مقلقة للغاية
lebanon 24
29/11/2025 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: طالبنا بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على وحدة أراضيها
lebanon 24
29/11/2025 01:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:55 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:48 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:23 | 2025-11-28
18:22 | 2025-11-28
18:07 | 2025-11-28
17:55 | 2025-11-28
17:48 | 2025-11-28
17:45 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24