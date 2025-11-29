26
o
بيروت
22
o
طرابلس
25
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وصول البابا لاوون الرابع عشر الى كنيسة مار افرام السريانية الارثوذكسية في اسطنبول
Lebanon 24
29-11-2025
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار إسطنبول
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار إسطنبول
29/11/2025 10:44:24
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
29/11/2025 10:44:24
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
29/11/2025 10:44:24
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يزور جامع السلطان أحمد في إسطنبول
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يزور جامع السلطان أحمد في إسطنبول
29/11/2025 10:44:24
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الهلال الأحمر: إصابة 4 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين على منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابة 4 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين على منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
03:43 | 2025-11-29
29/11/2025 03:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل
Lebanon 24
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل
03:41 | 2025-11-29
29/11/2025 03:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه اطراف بلدة ضهيرة
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه اطراف بلدة ضهيرة
03:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: على الشركاء ممارسة أقصى الضغوط على روسيا لوقف هجماتها
Lebanon 24
زيلينسكي: على الشركاء ممارسة أقصى الضغوط على روسيا لوقف هجماتها
03:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نعمل لتوفير ما يكفي من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي
Lebanon 24
زيلينسكي: نعمل لتوفير ما يكفي من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي
03:30 | 2025-11-29
29/11/2025 03:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:43 | 2025-11-29
الهلال الأحمر: إصابة 4 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين على منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
03:41 | 2025-11-29
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل
03:31 | 2025-11-29
"لبنان 24": تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه اطراف بلدة ضهيرة
03:31 | 2025-11-29
زيلينسكي: على الشركاء ممارسة أقصى الضغوط على روسيا لوقف هجماتها
03:30 | 2025-11-29
زيلينسكي: نعمل لتوفير ما يكفي من الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي
03:26 | 2025-11-29
حماس: تعمد الاحتلال قتل طفلين يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة ضد غزة وندعو الوسطاء للتحرك الجاد لوقف خروق الاحتلال
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 10:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24