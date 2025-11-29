24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
محطة نفط روسية تعلّق عملياتها بعد هجوم بمسيّرة أوكرانية بحرية
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إقليم كراسنودار الروسي: حريق في مصفاة نفط "أفيبسكي" بعد هجوم أوكراني بمسيّرة
Lebanon 24
إقليم كراسنودار الروسي: حريق في مصفاة نفط "أفيبسكي" بعد هجوم أوكراني بمسيّرة
29/11/2025 15:31:47
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية
Lebanon 24
هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية
29/11/2025 15:31:47
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم كورسك الروسية: إحباط هجوم أوكراني بالمسيّرات على محطة للطاقة في المقاطعة
Lebanon 24
حاكم كورسك الروسية: إحباط هجوم أوكراني بالمسيّرات على محطة للطاقة في المقاطعة
29/11/2025 15:31:47
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرية الأوكرانية: قصفنا محطة طاقة روسية في منطقة أوريول
Lebanon 24
البحرية الأوكرانية: قصفنا محطة طاقة روسية في منطقة أوريول
29/11/2025 15:31:47
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوة عسكرية إسرائيلية تتوغل في بلدة رويحينة بريف القنيطرة تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
قوة عسكرية إسرائيلية تتوغل في بلدة رويحينة بريف القنيطرة تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع (سكاي نيوز عربية)
08:28 | 2025-11-29
29/11/2025 08:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية كوبا: هناك تشويش في منطقة الكاريبي ناجم عن الانتشار العسكري الهجومي والاستثنائي للولايات المتحدة
Lebanon 24
وزير خارجية كوبا: هناك تشويش في منطقة الكاريبي ناجم عن الانتشار العسكري الهجومي والاستثنائي للولايات المتحدة
08:14 | 2025-11-29
29/11/2025 08:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": صوت الدويّ الذي سُمِعَ في علما الشعب ناتج عن قيام الجيش بتفجير ذخائر
Lebanon 24
"لبنان 24": صوت الدويّ الذي سُمِعَ في علما الشعب ناتج عن قيام الجيش بتفجير ذخائر
08:12 | 2025-11-29
29/11/2025 08:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فلايت رادار: خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات
Lebanon 24
فلايت رادار: خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات
08:11 | 2025-11-29
29/11/2025 08:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصادر أمنية وطبية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز قرب أربيل
Lebanon 24
رويترز عن مصادر أمنية وطبية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز قرب أربيل
08:08 | 2025-11-29
29/11/2025 08:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:28 | 2025-11-29
قوة عسكرية إسرائيلية تتوغل في بلدة رويحينة بريف القنيطرة تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع (سكاي نيوز عربية)
08:14 | 2025-11-29
وزير خارجية كوبا: هناك تشويش في منطقة الكاريبي ناجم عن الانتشار العسكري الهجومي والاستثنائي للولايات المتحدة
08:12 | 2025-11-29
"لبنان 24": صوت الدويّ الذي سُمِعَ في علما الشعب ناتج عن قيام الجيش بتفجير ذخائر
08:11 | 2025-11-29
فلايت رادار: خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات
08:08 | 2025-11-29
رويترز عن مصادر أمنية وطبية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز قرب أربيل
07:58 | 2025-11-29
ترامب: على مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر أن يعلموا أن المجال الجوي لفنزويلا قد أغلق
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 15:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24