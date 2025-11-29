Advertisement

أخبار عاجلة

تاس عن شركة خط أنابيب بحر قزوين: الهجوم أدى لإيقاف عمليات التحميل ولا تقارير عن تسرب نفطي بمياه البحر الأسود

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تاس عن شركة خط أنابيب بحر قزوين: تعرض أحد أرصفة الشركة بالقرب من نوفوروسيسك لهجوم من قوارب مسيّرة
lebanon 24
29/11/2025 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة نفطية في العراق: النيران تلتهم خط أنابيب وتودي بحياة عاملين (فيديو)
lebanon 24
29/11/2025 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 37 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف
lebanon 24
29/11/2025 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: هاجمنا أنابيب نفطية روسية بمنطقة موسكو
lebanon 24
29/11/2025 15:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:28 | 2025-11-29
08:14 | 2025-11-29
08:12 | 2025-11-29
08:11 | 2025-11-29
08:08 | 2025-11-29
07:58 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24