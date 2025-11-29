Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن مصادر: استئناف تصدير الغاز من حقل "خور مور" العراقي للغاز بعد أيام من هجوم بطائرة مسيّرة

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن العراقي يطلق النار على مسيرة قرب حقل خور مور للغاز
lebanon 24
29/11/2025 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الأمن تطلق النار على مسيّرة قرب حقل خور مور للغاز في كردستان العراق
lebanon 24
29/11/2025 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة العراقية: التيار الكهربائي يعود تدريجيا بعد استئناف ضخ الغاز بحقل "خورمور" في السليمانية
lebanon 24
29/11/2025 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة بعض العاملين
lebanon 24
29/11/2025 15:32:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:28 | 2025-11-29
08:14 | 2025-11-29
08:12 | 2025-11-29
08:11 | 2025-11-29
08:08 | 2025-11-29
07:58 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24