Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش عرض على المستوى السياسي خططا لعملية عسكرية محتملة في لبنان بعد انتهاء مهلة ترامب نهاية العام

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: توصيات أمنية للمستوى السياسي بشن عملية لإضعاف حزب الله في لبنان
lebanon 24
30/11/2025 10:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية
lebanon 24
30/11/2025 10:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: بعد انتهاء السيطرة على سفن أسطول الصمود سيتم ترحيل الناشطين إلى دولهم
lebanon 24
30/11/2025 10:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13: الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل لشرم الشيخ بتشكيلة أولية دون مشاركة المستوى القيادي الأعلى
lebanon 24
30/11/2025 10:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:17 | 2025-11-30
02:37 | 2025-11-30
02:23 | 2025-11-30
02:20 | 2025-11-30
02:03 | 2025-11-30
02:02 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24