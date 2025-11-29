Advertisement

مصدر مطلع في حرس الثورة الإيراني: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق (الميادين)

29-11-2025 | 13:23
