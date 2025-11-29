Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الفنزويلية: ستعرف فنزويلا كيف ترد بكرامة وبالقوة التي يمنحها إياها القانون الدولي والروح المناهضة للإمبريالية

Lebanon 24
29-11-2025 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفنزويلية: فنزويلا تؤكد أن الرئيس بيترو هو الزعيم الكولومبي الوحيد الذي واجه بشكل مباشر تهريب المخدرات
lebanon 24
30/11/2025 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: أي محاولة عدوان ضد فنزويلا هي في الواقع محاولة عدوان ضد المنطقة بأسرها
lebanon 24
30/11/2025 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: السلام والقانون الدولي سينتصران في فنزويلا وسيعرف شعبنا كيف يكسب استقراره وحقه في الوجود بسيادة كاملة
lebanon 24
30/11/2025 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفنزويلية: ستبقى القوات المسلحة الوطنية في حالة تأهب وتعبئة في مواجهة هذا الاستفزاز الخطر للغاية
lebanon 24
30/11/2025 10:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:17 | 2025-11-30
02:37 | 2025-11-30
02:23 | 2025-11-30
02:20 | 2025-11-30
02:03 | 2025-11-30
02:02 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24