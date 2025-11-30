Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري رفيع: اليونيفيل قوة مزعزعة ولا تساهم في نزع سلاح

Lebanon 24
30-11-2025 | 01:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري: كلما أسرعت اليونيفيل في مغادرة المنطقة وإنهاء أنشطتها كان ذلك أفضل
lebanon 24
30/11/2025 10:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: يتعين الآن على الجيش اللبناني تنفيذ خطته بشأن نزع السلاح بشكل كامل (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/11/2025 10:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعاً مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان
lebanon 24
30/11/2025 10:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير زئيف إلكين: إسرائيل هي الجهة الوحيدة القادرة عملياً على نزع سلاح حماس
lebanon 24
30/11/2025 10:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:17 | 2025-11-30
02:37 | 2025-11-30
02:23 | 2025-11-30
02:20 | 2025-11-30
02:03 | 2025-11-30
02:02 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24