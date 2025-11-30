23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دخلت بلدة غريشينو في مقاطعة دونيتسك
Lebanon 24
30-11-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك
30/11/2025 15:42:39
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيا
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيا
30/11/2025 15:42:39
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 33 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وفورونيج ومناطق أخرى الليلة الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 33 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وفورونيج ومناطق أخرى الليلة الماضية
30/11/2025 15:42:39
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط إنزال لقوات أوكرانية خاصة في دونيتسك والقضاء على جميع أفرادها
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط إنزال لقوات أوكرانية خاصة في دونيتسك والقضاء على جميع أفرادها
30/11/2025 15:42:39
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أجراس كنائس لبنان تقرع تزامنًا مع وصول البابا لاوون الى لبنان
Lebanon 24
أجراس كنائس لبنان تقرع تزامنًا مع وصول البابا لاوون الى لبنان
08:36 | 2025-11-30
30/11/2025 08:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
Lebanon 24
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
08:33 | 2025-11-30
30/11/2025 08:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ البابا لاوون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
Lebanon 24
وصول الطائرة التي تقلّ البابا لاوون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
08:32 | 2025-11-30
30/11/2025 08:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وفد الحزب التقدمي الإشتراكي الى قصر بعبدا للمشاركة بمراسم إستقبال البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
وصول وفد الحزب التقدمي الإشتراكي الى قصر بعبدا للمشاركة بمراسم إستقبال البابا لاوون الرابع عشر
08:25 | 2025-11-30
30/11/2025 08:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته إلى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته إلى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
08:23 | 2025-11-30
30/11/2025 08:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:36 | 2025-11-30
أجراس كنائس لبنان تقرع تزامنًا مع وصول البابا لاوون الى لبنان
08:33 | 2025-11-30
وصول بطريرك السريان إغناطيوس أفرام الثاني وبطريرك الأرمن كاريكين الثاني وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي إلى مطار بيروت
08:32 | 2025-11-30
وصول الطائرة التي تقلّ البابا لاوون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
08:25 | 2025-11-30
وصول وفد الحزب التقدمي الإشتراكي الى قصر بعبدا للمشاركة بمراسم إستقبال البابا لاوون الرابع عشر
08:23 | 2025-11-30
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته إلى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
08:21 | 2025-11-30
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسيدة الأولى إلى مطار بيروت لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 15:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24