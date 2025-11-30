Advertisement

قوات الدعم السريع: مقتل 45 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف منطقة كمو بولاية جنوب كردفان أمس

30-11-2025 | 06:50
قوات الدعم السريع: مقتل عشرات المدنيين جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش السوداني منطقة المزروب بولاية شمال كردفان
أ ف ب: 8 قتلى في قصف للدعم السريع على مستشفى في الفاشر
مقتل مدني وإصابة آخرين جراء استهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء (التلفزيون العربي)
شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع قتلت العشرات في الفاشر مساء أمس
