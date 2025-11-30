Advertisement

المتحدث باسم حماس حازم قاسم: استمرار البحث عن جثث الأسرى رغم الصعوبات يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق (الجزيرة)

30-11-2025 | 07:30
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس: توافقنا على ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة غزة والاتفاق على أنها ستكون فلسطينية ولا فصل بين القطاع والضفة (الجزيرة)
حازم قاسم الناطق باسم حماس: الاحتلال يواصل حرب الإبادة بمنع دخول المساعدات والمستلزمات الحياتية للقطاع (الجزيرة)
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: العالم يتباكى على جثامين عدد من جنود الاحتلال ويتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهدائنا تحت الأنقاض أو التي منع الاحتلال دفنها ونهشتها الكلاب
حماس: إشكاليات في البحث عن جثث الأسرى بسبب تغيير إسرائيل لـ "طبيعة أرض" غزة
