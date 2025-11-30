Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يستهدف منطقة "وادي مظلم" في اطراف بلدة بيت ليف بالقذائف الضوئية

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:01
A-
A+
العدو يستهدف منطقة "وادي مظلم" في اطراف بلدة بيت_ليف بالقذائف الضوئية
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي مظلم بين بلدتي بيت ليف وراميا
lebanon 24
30/11/2025 20:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت اطراف منطقة اللبونة بقذيفة واحدة
lebanon 24
30/11/2025 20:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ استهدف طريق اللبونة عند أطراف بلدة الناقورة بقذيفة مدفعيّة
lebanon 24
30/11/2025 20:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يطلق قذيفة حارقة باتجاه أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
30/11/2025 20:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2025-11-30
13:16 | 2025-11-30
13:13 | 2025-11-30
13:07 | 2025-11-30
13:06 | 2025-11-30
13:05 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24