Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: إنهاء محاكمة نتنياهو يعكس مصلحة الدولة وسيساهم في وحدة إسرائيل

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد إنهاء محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد
lebanon 24
30/11/2025 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ترامب طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة
lebanon 24
30/11/2025 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتم محاكمة كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سديه تيمان
lebanon 24
30/11/2025 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: ما كان ينبغي محاكمة رئيس الوزراء فهي تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة
lebanon 24
30/11/2025 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2025-11-30
13:16 | 2025-11-30
13:13 | 2025-11-30
13:07 | 2025-11-30
13:06 | 2025-11-30
13:05 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24