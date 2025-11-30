Advertisement

البابا لاوون: لا توجد مصالحة دائمة من دون هدف مشترك ومن دون الانفتاح على مستقبل يغلب فيه الخير على الشر

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:15
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون: ثقافة المصالحة تحتاج إلى اعتراف السلطات والمؤسسات بتقديم الخير العام
lebanon 24
30/11/2025 20:26:11
البابا لاوون: لا يمكننا بلوغ الحقيقة إلا من خلال اللقاء والحقيقة والمصالحة تنموان معاً
lebanon 24
30/11/2025 20:26:11
البابا لاوون: السلام هو أن نعرف كيف يمكننا العيش معاً جنباً إلى جنب في سبيل مستقبل مشترك وعندها يُحقق السلام تلك البحبوحة التي تدهشنا حينما تتخطى آفاقنا الحواجز والحدود
lebanon 24
30/11/2025 20:26:11
البابا لاوون: أجدد شكري لكم مرة أخرى على حفاوة الاستقبال وسأبقى أذكركم دائماً في صلاتي
lebanon 24
30/11/2025 20:26:11
