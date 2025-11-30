Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: محادثات ميامي تبحث إمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا وقضايا أخرى

Lebanon 24
30-11-2025 | 12:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: محادثات ميامي تتناول وضع جدول زمني للانتخابات في أوكرانيا
lebanon 24
30/11/2025 20:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: واشنطن تخطط لعقد اجتماعات على مستوى أدنى مع روسيا أكثر مما عقد قبل محادثات ألاسكا
lebanon 24
30/11/2025 20:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين: الصين تستخدم قنوات تمويل خفية لدفع ثمن النفط لإيران
lebanon 24
30/11/2025 20:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين حتى الآن "مثمرة وحاسمة في بعض المجالات"
lebanon 24
30/11/2025 20:28:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2025-11-30
13:16 | 2025-11-30
13:13 | 2025-11-30
13:07 | 2025-11-30
13:06 | 2025-11-30
13:05 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24