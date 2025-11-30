Advertisement

أخبار عاجلة

البابا لاوون وصل إلى مقرّ إقامته في السفارة البابوية - حريصا

Lebanon 24
30-11-2025 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول موكب البابا لاوون الرابع عشر الى جونيه في طريقه الى السفارة البابوية في بكركي
lebanon 24
01/12/2025 00:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البابوي باولو بورجيا: زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستشمل مرفأ بيروت
lebanon 24
01/12/2025 00:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
lebanon 24
01/12/2025 00:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا على رأس وفد من السفارة الى المكان المخصص لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في مبنى كبار الزوار في مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
01/12/2025 00:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:09 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:01 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:14 | 2025-11-30
17:09 | 2025-11-30
17:01 | 2025-11-30
16:52 | 2025-11-30
16:40 | 2025-11-30
16:38 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24