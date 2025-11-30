الرئيس ميقاتي: اثمن على ما قاله البابا لاوون عن المجتمع المدني النابض ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة الغني ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات وبالشباب القادرين ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺒّﺮوا ﻋﻦ أﺣﻼم وآﻣﺎل ﺑﻠﺪ ﺑﺄكمله

Lebanon 24