الرئيس ميقاتي: انني على ثقة بان المشهد الوطني الجامع في القصر الجمهوري عبّر افضل صورة عن القيم والاسس التي نتمسك بها جميعا في وطن واحد لجميع ابنائه

Lebanon 24
30-11-2025 | 13:32
