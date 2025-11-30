Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نواف سلام: المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق اللبنانية (الجديد)

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: هذه المرحلة تتطلب منع نقل أو استخدام السلاح في شمال الليطاني
lebanon 24
01/12/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: خطة الجيش تنصّ على احتواء السلاح ليس فقط في جنوب الليطاني إنما شماله أيضاً ولم يعد بإمكاننا تفويت الفرص وعلينا استكمال بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية
lebanon 24
01/12/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية: لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني
lebanon 24
01/12/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: الجهد المطلوب لتطبيق خطة حصر السلاح ضخم في وقت تحاول إسرائيل أن تشغلنا بالخروق والضربات
lebanon 24
01/12/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:26 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:40 | 2025-11-30
18:26 | 2025-11-30
18:22 | 2025-11-30
18:20 | 2025-11-30
18:05 | 2025-11-30
18:03 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24