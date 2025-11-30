رئيس الحكومة نواف سلام: المطلوب أن ينتهي الجيش من احتواء السلاح في جنوب الليطاني مع نهاية السنة والاحتواء يعني عدم نقل السلاح إلى بقية المناطق اللبنانية (الجديد)

