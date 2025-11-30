Advertisement

أخبار عاجلة

"فايننشال تايمز" عن رئيس اللجنة العسكرية للناتو: ندرس أن يكون ردنا على هجمات روسيا وانتهاكها المجال الجوي أقوى

Lebanon 24
30-11-2025 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فايننشيال تايمز" عن رئيس اللجنة العسكرية بالناتو: نبحث تنفيذ ضربات استباقية على الهجمات السيبرانية الروسية بدلاً من موقف رد الفعل
lebanon 24
01/12/2025 03:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تنفي انتهاك المجال الجوي لرومانيا
lebanon 24
01/12/2025 03:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسوشييتد برس": بولندا ورومانيا تنشران نظاما دفاعيا جديدا ردا على التوغلات الروسية في المجال الجوي للناتو
lebanon 24
01/12/2025 03:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: سنسقط أي طائرة ستدخل مجالنا الجوي حال تشكيلها أي خطر
lebanon 24
01/12/2025 03:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:40 | 2025-11-30
18:26 | 2025-11-30
18:22 | 2025-11-30
18:05 | 2025-11-30
18:03 | 2025-11-30
18:01 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24