صحيفة ميامي هيرالد عن مصدر: الولايات المتحدة أصرت على استقالة مادورو على الفور وهو ما رفضه الجانب الفنزويلي

30-11-2025 | 23:11
مواضيع ذات صلة
فنزويلا: نفي ترامب عزز من قناعة الفنزويليين بأن الولايات المتحدة تخطط لشيء ما لفنزويلا
lebanon 24
01/12/2025 09:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوافق على مقترحات الحزب الحاكم باللجوء إلى الكفاح المسلح في حال تعرض البلاد لأي عدوان من الولايات المتحدة
lebanon 24
01/12/2025 09:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة للرئيس الفنزويلي: محاولة الولايات المتحدة الاستيلاء على نفطنا ستخل بتوازن سوق الطاقة العالمي بشكل خطير
lebanon 24
01/12/2025 09:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي: على الولايات المتحدة عدم الدخول في صراع معنا وعدم الانخراط في مزيد من الحروب
lebanon 24
01/12/2025 09:36:07 Lebanon 24 Lebanon 24
