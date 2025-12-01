Advertisement

أخبار عاجلة

محافظ طوباس للتلفزيون العربي: قوات الاحتلال تتمركز فوق البنايات وتشن حملة اعتقالات وتغلق الشوارع بالسواتر الترابية

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تنسحب من بيت أمر شمال الخليل وتبقي مداخل البلدة مغلقة بالسواتر الترابية (التلفزيون العربي)
lebanon 24
01/12/2025 09:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: الاحتلال عمل على تدمير مقصود للبنية التحتية في المحافظة خلال حملته العسكرية الأخيرة
lebanon 24
01/12/2025 09:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تنفّذ حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل
lebanon 24
01/12/2025 09:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: أبلغنا بمنع التجول بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى إشعار آخر بسبب اقتحامات جيش الاحتلال الاسرائيلي
lebanon 24
01/12/2025 09:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2025-12-01
02:19 | 2025-12-01
02:17 | 2025-12-01
02:14 | 2025-12-01
02:05 | 2025-12-01
02:04 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24