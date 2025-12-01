Advertisement

أخبار عاجلة

قصف على مناطق داخل الخط الأصفر في خان يونس (العربية)

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارتان إسرائيليتان على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة داخل الخط الأصفر (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2025 09:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس
lebanon 24
01/12/2025 09:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش نفذ 10 غارات داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس
lebanon 24
01/12/2025 09:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات جوية إسرائيلية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2025 09:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2025-12-01
02:19 | 2025-12-01
02:17 | 2025-12-01
02:14 | 2025-12-01
02:05 | 2025-12-01
02:04 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24