قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تعيد اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا بالضفة الغربية وتفرض منعا التجول بعد 24 ساعة من انسحابها (سكاي نيوز)

Lebanon 24