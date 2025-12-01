Advertisement

قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تعيد اقتحام مناطق واسعة من مدينة طوباس وبلدة عقابا بالضفة الغربية وتفرض منعا التجول بعد 24 ساعة من انسحابها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:39
مواضيع ذات صلة
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2025 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول في 5 مناطق بالضفة الغربية من بينها طمون وطوباس
lebanon 24
01/12/2025 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق واسعة بمحافظات الخليل ورام الله وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
01/12/2025 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابا شمال مدينة طوباس
lebanon 24
01/12/2025 09:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
02:29 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة

أيضاً في أخبار عاجلة
02:29 | 2025-12-01
02:19 | 2025-12-01
02:17 | 2025-12-01
02:14 | 2025-12-01
02:05 | 2025-12-01
02:04 | 2025-12-01
