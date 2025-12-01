Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى أكثر من 500 قتيل و508 مفقودين

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 300 شخص
lebanon 24
01/12/2025 09:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في فرق الإنقاذ الإندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا انهيار المدرسة في إندونيسيا إلى 37 قتيلاً
lebanon 24
01/12/2025 09:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
lebanon 24
01/12/2025 09:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: أكثر من 70 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال
lebanon 24
01/12/2025 09:38:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2025-12-01
02:19 | 2025-12-01
02:17 | 2025-12-01
02:14 | 2025-12-01
02:05 | 2025-12-01
02:04 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24