20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مستوطنون يحتجزون فلسطينيين ويعتدون على أراضيهم في قرية البرج جنوب الخليل (الجزيرة)
Lebanon 24
01-12-2025
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة فلسطيني بجروح إثر هجوم مستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل (الجزيرة)
Lebanon 24
إصابة فلسطيني بجروح إثر هجوم مستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل (الجزيرة)
01/12/2025 09:39:26
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في تل ماعين شرق يطا جنوب الخليل (الجزيرة)
Lebanon 24
مستوطنون يهاجمون فلسطينيين في تل ماعين شرق يطا جنوب الخليل (الجزيرة)
01/12/2025 09:39:26
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية (الجزيرة)
01/12/2025 09:39:26
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: مستوطنون ينهبون ثمار الزيتون من أراض فلسطينية جنوب بلدة عقربا في نابلس
Lebanon 24
الجزيرة: مستوطنون ينهبون ثمار الزيتون من أراض فلسطينية جنوب بلدة عقربا في نابلس
01/12/2025 09:39:26
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة
Lebanon 24
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة
02:29 | 2025-12-01
01/12/2025 02:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: طهران والرياض عازمتان على مواصلة التعاون لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: طهران والرياض عازمتان على مواصلة التعاون لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة
02:19 | 2025-12-01
01/12/2025 02:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى عنايا
Lebanon 24
وصول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى عنايا
02:17 | 2025-12-01
01/12/2025 02:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق الموكب البابوي من السفارة البابوية في حريصا باتجاه عنايا
Lebanon 24
انطلاق الموكب البابوي من السفارة البابوية في حريصا باتجاه عنايا
02:14 | 2025-12-01
01/12/2025 02:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: الرئيس الفرنسي سيبدأ زيارة إلى بكين في الـ3 من الشهر الجاري على مدار يومين
Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: الرئيس الفرنسي سيبدأ زيارة إلى بكين في الـ3 من الشهر الجاري على مدار يومين
02:05 | 2025-12-01
01/12/2025 02:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:29 | 2025-12-01
سانا: قوات إسرائيلية تتوغل غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة
02:19 | 2025-12-01
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: طهران والرياض عازمتان على مواصلة التعاون لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة
02:17 | 2025-12-01
وصول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى عنايا
02:14 | 2025-12-01
انطلاق الموكب البابوي من السفارة البابوية في حريصا باتجاه عنايا
02:05 | 2025-12-01
وزارة الخارجية الصينية: الرئيس الفرنسي سيبدأ زيارة إلى بكين في الـ3 من الشهر الجاري على مدار يومين
02:01 | 2025-12-01
وصول سيارة papa motilité إلى مدخل عنايا عند حاجز الجيش والتي سيستقلها البابا إلى مدخل الدير لمباركة المواطنين المصطفين على طول الطريق
فيديو
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 09:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24