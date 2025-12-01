19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البطريرك يونان للبابا لاوون الرابع عشر: إن زيارتكم تتزامن مع محطتين أساسيتين: الحدث الأول هو الذكرى الاولى للمجمع المسكوني والثاني هو الدعوة إلى الحوار ما بين الأديان
Lebanon 24
01-12-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
Lebanon 24
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
01/12/2025 21:37:42
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك يازجي للبابا لاوون الرابع عشر: نضع أمامكم هذا البلد وهذه الأرض
Lebanon 24
البطريرك يازجي للبابا لاوون الرابع عشر: نضع أمامكم هذا البلد وهذه الأرض
01/12/2025 21:37:42
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء للمُشاركة في اللقاء المسكوني
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى ساحة الشهداء للمُشاركة في اللقاء المسكوني
01/12/2025 21:37:42
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
Lebanon 24
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
01/12/2025 21:37:42
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل
Lebanon 24
الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل
14:35 | 2025-12-01
01/12/2025 02:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
Lebanon 24
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
14:29 | 2025-12-01
01/12/2025 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الروسي: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانسك في خاركيف
Lebanon 24
رئيس الأركان الروسي: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانسك في خاركيف
14:26 | 2025-12-01
01/12/2025 02:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
البيت الأبيض: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا
14:12 | 2025-12-01
01/12/2025 02:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": حكومة البرهان عرضت على روسيا قاعدة بحرية ستكون الأولى لها في القارة الأفريقية
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": حكومة البرهان عرضت على روسيا قاعدة بحرية ستكون الأولى لها في القارة الأفريقية
14:11 | 2025-12-01
01/12/2025 02:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:35 | 2025-12-01
الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 22 ومدينة بابنوسة بالكامل
14:29 | 2025-12-01
الخارجية السورية: نضبط النفس بشأن اعتداءات إسرائيل المتكررة (العربية)
14:26 | 2025-12-01
رئيس الأركان الروسي: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانسك في خاركيف
14:12 | 2025-12-01
البيت الأبيض: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا
14:11 | 2025-12-01
"وول ستريت جورنال": حكومة البرهان عرضت على روسيا قاعدة بحرية ستكون الأولى لها في القارة الأفريقية
14:10 | 2025-12-01
البيت الأبيض: تمّ تجويد النقاط المقترحة بشكل كبير لإنهاء الحرب في أوكرانيا
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24