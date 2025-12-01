مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: إنه من دواعي سرورنا أن نكون في استقبال البابا لاوون الرابع عشر الذي يزورنا في لبنان بلد التعايش وهو غنى وإثراء لإنسانية الإنسان

